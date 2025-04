Fécamp : une jeune femme grièvement blessée après une chute du premier étage

Une intervention des secours a eu lieu ce lundi 7 avril, aux alentours de midi, sur le boulevard de la République à Fécamp (Seine-Maritime). Une jeune femme de 18 ans a été retrouvée grièvement blessée après une chute depuis le premier étage d’un immeuble.Prévenus peu avant 12 heures, les sapeurs-pompiers sont rapidement intervenus sur les lieux et ont découvert à leur arrivée la victime en urgence vitale, après ce qui semble être une défenestration. Trois véhicules de secours et dix pompiers ont été mobilisés, appuyés par la police nationale et une équipe du SMUR.