Face-à-face entre deux voitures à Yvetot : un septuagénaire, en urgence absolue, héliporté vers le CHU

Sa passagère, une femme de 65 ans a été examinée par l’équipe du SMUR mais laissée sur place, son état ne nécessitant pas d’hospitalisation. Un jeune homme de 20 ans, également impliqué dans la collision (il était le conducteur du second véhicule), a quant à lui été conduit en urgence relative au centre hospitalier de Lillebonne.



L’intervention des secours est désormais terminée, mais la circulation reste interrompue dans les deux sens sur le secteur pour permettre les opérations de dégagement et les constatations de la gendarmerie.