Face-à-face entre deux voitures à Yvetot : un septuagénaire, en urgence absolue, héliporté vers le CHU


Un accident impliquant deux véhicules a fait trois blessés, dont un grave, ce mardi matin sur la D131E à Yvetot, en Seine-Maritime. La circulation a été interrompue le temps de l’intervention des secours.



Mardi 14 Octobre 2025 - 11:29


Un homme de 72 ans a dû être désincarcéré par les sapeurs-pompiers. Il a été héliporté vers le CHU de Rouen en urgence absolue - Illustration Adobe Stock
Un face-à-face, particulièrement violent, entre deux véhicules a mobilisé d’importants moyens de secours (16 sapeurs-pompiers avec 6 engins) ce mardi matin, peu avant 10 heures, à l'angle de la rue du Mont-Asselin à Yvetot.. Un homme de 72 ans, grièvement blessé, a dû être désincarcéré avant d’être transporté en urgence absolue par Dragon76, l'hélicoptère de la sécurité civile, vers le CHU de Rouen. Il était le conducteur de l'une des voitures. 

La circulation interrompue dans les deux sens

Sa passagère, une femme de 65 ans a été examinée par l’équipe du SMUR mais laissée sur place, son état ne nécessitant pas d’hospitalisation. Un jeune homme de 20 ans, également impliqué dans la collision (il était le conducteur du second véhicule), a quant à lui été conduit en urgence relative au centre hospitalier de Lillebonne.

L’intervention des secours est désormais terminée, mais la circulation reste interrompue dans les deux sens sur le secteur pour permettre les opérations de dégagement et les constatations de la gendarmerie.





