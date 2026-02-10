FLASH INFO. Seine-Maritime : mort d’un motard ce matin après une sortie de route sur la rocade nord près du Havre

Les sapeurs-pompiers n'ont rien pu faire pour le motard dont le décès a été constaté à leur arrivée - Illustration Adobe Stock
Un grave accident s’est produit ce mardi matin sur la rocade nord D6382, dans le sens Octeville vers Fontaine-la-Mallet, où un motard a percuté un poteau d’éclairage.
Le drame s’est produit vers 8 heures. Les secours dépêchés sur place n’ont pu que constater le décès de la victime, un homme dont l’âge n’a pas été communiqué. Deux autres personnes, témoins de la scène et choquées , ont été examinées sur place par les sapeurs-pompiers. Elles ne sont pas blessées.
Circulation coupée sur la rocade
La RD 6382 a été immédiatement fermée afin de sécuriser la zone d’intervention, indique le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76). Une déviation a été mise en place pour contourner le secteur le temps des opérations et des constatations par les services de police.