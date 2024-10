Exercice incendie grandeur nature lundi à la cathédrale Notre-Dame de Rouen

L’exercice s’inscrit dans le cadre des actions de sauvegarde des édifices religieux et, plus largement, des trésors patrimoniaux. Il s’agira d’un scénario grandeur nature simulant un départ de feu dans cette imposante structure gothique, classée monument historique, célèbre pour son architecture et ses vitraux médiévaux.



L’objectif est de tester l’efficacité des protocoles d’intervention et de coordination entre les équipes de secours et les experts en préservation du patrimoine.