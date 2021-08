Évreux : un témoin met en fuite des visiteurs indésirables dans les locaux d’une association

Deux individus qui s’étaient introduits dans les locaux d’une association à Évreux (Eure) ont été mis en fuite par un témoin lundi vers 4h30 du matin.

Les suspects sont entrés dans l’enceinte de l’association Agora Evs, qui propose un espace de vie sociale, rue Pierre-de-Ronsard dans le quartier Saint-Michel, par une fenêtre laissée ouverte.



La description des deux hommes a permis aux policiers de les retrouver un peu plus tard route de Sacquenville et des appréhender. Il s’agit de deux hommes âgés de 15 et 26 ans. Ils ont été trouvé en possession de trois bouteilles de soda qui avaient été dérobées dans le réfrigérateur de l’association.



Les mis en cause ont fait l’objet d’un rappel à la loi.