Évreux : un lycéen dépouillé par deux agresseurs sous la menace d’un couteau

Prévenus rapidement, les services de police ont dépêché sur place un équipage de la brigade anticriminalité (Bac) et grâce à la description précise des deux agresseurs fournie par la victime, les auteurs ont pu être retrouvés et interpellés. Les policiers ont découvert sur eux le téléphone et les écouteurs volés au lycéen.



Placés en garde à vue, les mis en cause originaires du quartier de La Madeleine, ont été entendus ce matin par les enquêteurs. Ils ont reconnu les faits.



Sur instruction du parquet, ils ont été remis en liberté après s’être vu notifier une convocation devant le juge des mineurs le 23 juin prochain.