Évreux : un jeune homme alcoolisé est interpellé pour détention de stupéfiants

Lors d’un contrôle de routine dans un hall d’immeuble, place Alfred-de-Musset à Évreux (Eure) un homme de 22 ans a été interpellé pour détention de stupéfiants.



Les policiers de la brigade anticriminalité (BAC) ont procédé dans la nuit de samedi à dimanche vers minuit et demi au contrôle d’un individu dans le quartier de la Madeleine. L’homme était manifestement en état d’ivresse. Les vérifications ont permis aux forces de l’ordre de découvrir que le jeune homme était en possession de 1,23 g de résine et de 6,44 g d’herbe de cannabis.



Il a été emmené à l’hôtel de police. Le contrôle d’alcoolémie a permis d’établir qu’il avait un taux de 1,50 g par litre de sang. Après dégrisement et avoir été entendu sous le régime de la garde à vue, il s’est vu notifier une convocation pour une ordonnance pénale dans quelques semaines.