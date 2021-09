Évreux : un homme alcoolisé et armé d’un couteau neutralisé a l’aide d’un pistolet électrique

Sur place, les policiers ont constaté la présence d’un individu, alcoolisé et armé d’un couteau. L’homme tenait des propos incohérents.



A la demande des policiers, il a lâché son arme mais s’en est pris violemment à eux en les insultant et menaçant de mort. Au moment de son interpellation, le mis en cause, âgé de 53 ans, s’est rebellé : il a dû être neutralisé a l’aide d’un pistolet à impulsion électrique en mode contact.