Évreux : surpris par la police, les cambrioleurs avaient vidé les bouteilles d’alcool de leur victime

Âgés de 22, 26 et 28 ans, les cambrioleurs ont été interpellés. Tous sont de nationalité algérienne et sans domicile fixe. L’un d’entre eux était en possession de deux barrettes de résine de cannabis et d’un pistolet à air comprimé qui était dissimulé dans son dos.



Ils ont été placés en garde à vue pour vol par effraction en réunion et situation irrégulière sur le sol français, ainsi que détention de stupéfiants et port d’arme pour celui âgé de 22 ans.



Les enquêteurs ont dû solliciter le concours d’un interprète, les trois hommes prétendant ne pouvoir s’exprimer que dans leur langue maternelle. Ils étaient toujours en garde à vue ce soir.