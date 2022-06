Évreux : le jeune homme frappe sa mère à coups de poing et de ceinturon, il est en garde à vue

Un ébroïcien de 18 ans est toujours en garde à vue ce mercredi soir à l’hôtel de police d’Évreux (Eure). Le jeune homme a été interpellé mardi en début de soirée pour des faits de violences aggravées sur sa mère, domiciliée dans le quartier de La Madeleine à Évreux.



Ce matin-là, le mis en cause avait porté des coups de poing et de ceinturon à sa mère au domicile familial rue Émile-Zola. Il avait également commis des dégradations dans l’appartement et dérobé une pièce d’identité.