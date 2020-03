Évreux : friandises et drogue dans les chaussettes qui devaient être parachutées dans la prison

Vers 23h45, un couple d’Ébroïciens (une femme de 24 ans et un homme de 21 ans) ont été repérés près du mur d’enceinte rue Georges-Duhamel, en possession de deux chaussettes. Ces dernières, prêtent à être parachutées à un détenu, contenaient de l’alcool, des friandises, un paquet de cigarettes, des feuilles à rouler ...et 3,8 g de résine de cannabis.



Les deux suspects ont été interpellés et la marchandise confisquées. Ils ont été remis en liberté à l’issue de la garde à vue. Ils se sont vus remettre chacun une convocation pour le 15 juin en vue d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.