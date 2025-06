Évacuation par précaution après un début d’incendie au collège Paul-Bert à Fécamp

À leur arrivée, les secours ont constaté que le sinistre avait été partiellement maîtrisé : un ordinateur portable, à l’origine d’un échauffement de la batterie, avait été extrait du bâtiment par le personnel. Par mesure de précaution, 50 élèves ont été évacués temporairement du bâtiment concerné.



Trois engins et dix sapeurs-pompiers ont été déployés sur place pour procéder à une reconnaissance des lieux et assurer la sécurité des personnes évacuées. La police et les services d’Enedis étaient également présents.