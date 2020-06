Eure : vingt sapeurs-pompiers et trois lances pour lutter contre un incendie de maison à Saint-Luc

Un incendie s’est déclaré, aujourd’hui, jeudi, peu avant 11 heures dans une maison individuelle de 150 m2, rue de Bonsecours, à Saint-Luc, près d’Évreux (Eure).



Face à la violence du feu, les sapeurs-pompiers ont déployé trois lances pour à la fois venir à bout du sinistre et empêcher l’incendie de se propager à une haie et un cabanon ainsi qu’à à la véranda d’une maison voisine, relate un officier du centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis).



Lors de l’intervention, une femme a été victime d’un malaise. Elle a été transportée en urgence relative à l’hôpital d’Évreux.



Vingt sapeurs-pompiers d’Évreux, de Pacy-sur-Eure et Saint-André de l’Eure ont été mobilisés.