Eure : une maison d’habitation endommagée par un début d’incendie à Fontaine-l’Abbé

Les sapeurs-pompiers ont rapidement maîtrisé le sinistre, et ont déployé les moyens nécessaires pour l’empêcher de se propager.



Légèrement incommodée par les fumées, la jeune femme a été examinée sur place par les secours.



Le maire de la commune et la gendarmerie de Bernay sont venus sur les lieux.



Selon les éléments recueillis par les gendarmes, l’origine du départ de feu est accidentel : les cendres chaudes de la cheminée avaient été entreposées dans un réceptacle et l’effet de la chaleur, ce dernier a fondu et enflammé le canapé qui se trouvait à proximité.