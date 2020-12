Eure : une conduite de gaz arrachée lors de travaux de terrassement à Louviers

Les sapeurs-pompiers de l’Eure sont intervenus aujourd’hui en début d’après-midi à Louviers où une fuite de gaz était signalée, rue Saint-Hildevert.



Une périmètre de sécurité a été mis en place dans le cadre de la procédure gaz renforcée. Ce qui a nécessité l’évacuation de six habitations voisines, soit neuf personnes.



Les sapeurs-pompiers ont établi une lance en protection afin de sécuriser l’endroit et l’intervention des agents de GrDF, venus colmater la fuite et remettre en état l’installation.



A l’origine, un engin de chantier a arraché accidentellement la canalisation lors de travaux de terrassement.