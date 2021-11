Eure : un véhicule termine sa course dans le mur d'une habitation à Saint-Pierre-des-Fleurs

Les sapeurs-pompiers de l'Eure ont été appelés à intervenir, vendredi 19 novembre, vers 23 heures, pour un accident de la circulation peu ordinaire, à Saint-Pierre-des-Fleurs.



Un véhicule a terminé sa course dans le mur d'une maison de ville, située en bordure de la rue du Neubourg. Le conducteur de la voiture a été blessé légèrement. Après examen par les secours, il a été transporté en urgence relative à l'hôpital des Feugrais, près d'Elbeuf (Seine-Maritime).



Les sapeurs-pompiers ont dû prendre des mesures immédiates pour consolider temporairement le mur du garage impacté et fragilisé par le choc en posant deux étais et deux bastaings. Une mission dévolue à l'équipe spécialisée en sauvetage-déblaiement dépêchée sur les lieux dans la nuit.