Eure : un "patrouilleur" percute l'arrière d'un poids-lourd sur l'A13, le conducteur est choqué

Un agent de la société des autoroutes Paris Normandie (SAPN) a été légèrement blessé ce lundi matin dans un accident de circulation, qui s'est produit dans l'Eure.



La victime, un homme de 28 ans, était au volant d’un véhicule « patrouilleur » lorsque, dans des circonstances qui restent à établir, il a percuté l’arrière d’un poids lourd qui circulait comme lui sur la voie de droite dans le sens Caen - Paris. L’accident est survenu au niveau de Vironvay, dans l’Eure, vers 5h45, heure à laquelle ont été alertés les sapeurs-pompiers.



Fortement choqué, le conducteur du patrouilleur a été pris en charge par les secours et transporté à l’hôpital des Feugrais près d’Elbeuf pour examen, indique le service départemental d’incendie et de secours (Sdis27).

