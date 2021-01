Eure : un homme de 91 ans périt dans l'incendie de sa maison près de Bernay

Dès qu’ils ont pu pénétrer à l’intérieur de la maison en feu, les secours ont procédé à une reconnaissance des lieux et ont extrait du brasier un homme en arrêt cardio-respiratoire. Ils lui ont prodigué un massage cardiaque, sans parvenir à le réanimer. Le décès du nonagénaire a été déclaré par le médecin du Service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR).



L’intervention a mobilisé une trentaine de sapeurs-pompiers de Bernay, Beaumont-le-Roger, Thiberville, Conches-en-Ouche, Beaumesnil et Acquigny.



Une enquête a été ouverte par la gendarmerie pour déterminer l’origine de l’incendie.