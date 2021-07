Eure : un automobiliste de 78 ans tué dans un face-à-face sur la D834, ce matin près de Lieurey

A leur arrivée, le conducteur de l’un des véhicules impliqués dans ce face à face, un homme de 78 ans, était incarcéré dans l’habitacle. Les secours n’ont rien pu faire pour le réanimer : son décès a été déclaré sur place par le médecin du service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR).



Les occupants de l’autre voiture, deux hommes âgés de 20 ans, ont été pris en charge par les sapeurs-pompiers pour être transportés en urgence relative vers les hôpitaux de Bernay et Lisieux.



La gendarmerie a procédé aux constatations d’usage et ouvert une enquête pour établir les circonstances de l’accident et la responsabilité de chacun des automobilistes.



Treize sapeurs-pompiers et deux équipes du SMUR ont été engagés.