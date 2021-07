Eure : testé positif au cannabis, le conducteur outrage et menace de mort les policiers à Évreux

L’Ébroicien, connu des services de police, ne peut alors s’empêcher d’outrager les gardiens de la paix et de les menacer de mort. Il est interpellé et placé en garde à vue.



Dans la foulée, une perquisition est effectuée au domicile de l’ex-compagne du suspect : elle permet de découvrir 1,600 kg d’herbe de cannabis et 36,7 g de résine.



La drogue a été saisie et le mis en cause a été déféré ce samedi 17 juillet devant un magistrat du parquet d’Évreux. Le jeune homme a été placé en détention provisoire.