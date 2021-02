Eure : les policiers de Val-de-Reuil mettent la main sur 160 000€ et 15 kg d’herbe de cannabis !

Joli coup de filet pour les policiers du commissariat de Val-de-Reuil/Louviers (Eure) assistés de l’unité canine de la sûreté départementale de l’Eure et du service régional de police judiciaire de Normandie. 15 kg d’herbe de cannabis et 160 000€ en petites coupures ont été saisis à Louviers et la région.



Le 2 février, en milieu d’après-midi, des gardiens de la paix du commissariat de Val-de-Reuil sont en patrouille dans les rues de Louviers. Sur leur passage, ils remarquent, au fond d’une allée, une voiture dont le coffre est grand ouvert devant un box dont la porte est elle-même ouverte. Leur attention est d’autant plus attirée que la voiture en question leur parle : ils l’ont repérée quelques jours plus tôt dans d’autres circonstances suspectes.