Eure : de la drogue et des billets de banque saisis dans sa voiture et chez lui à Conches-en-Ouche

Lors des vérifications, il est constaté que la voiture n’est pas assurée. Le conducteur est soumis à un test salivaire qui se révèle positif au cannabis et à la cocaïne.



L’automobiliste est par ailleurs trouvé en possession de 85 g de résine de cannabis, 10 g de cocaïne et 820 € en petites coupures.



La brigade des stupéfiants se saisit de l’enquête et découvre, lors de la perquisition au domicile de l’individu, 20 g de résine de cannabis, 30 g de cocaïne et 600€ en liquide.