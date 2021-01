Eure: collision mortelle à Evreux, la victime est un cyclomotoriste de 17 ans

Un jeune homme de 17 ans a succombé à ses blessures suite à un accident impliquant son cyclomoteur et un véhicule, ce vendredi 22 janvier vers 16h30, à l'intersection de l'avenue Aristide-Briand et de la rue Aumont, dans le quartier de Navarre à Evreux (Eure).



A l'arrivée des secours, le pilote du deux-roues était très grièvement blessé. Il a été pris en charge par les sapeurs-pompiers qui lui ont prodigué les premiers soins puis par une équipe médicale du Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR). Transporté, médicalisé, vers le centre hospitalier universitaire de Rouen, en Seine-Maritime, il est décédé dans l'ambulance pendant le transport.



Trois membres de la famille du jeune homme présents sur les lieux du drame, très choqués, ont été conduits par les sapeurs-pompiers au centre hospitalier d'Evreux, indique le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (Codis27).



L'enquête ouverte par les services de police d'Evreux vont devoir établir les circonstances de l'accident.