Eure : à vive allure, tous feux éteints, ivre et sans permis dans les rues de Gravigny !

En état d’ivresse et non titulaire du permis de conduire, le chauffard, âgé de 26 ans, a été interpellé et sa voiture immobilisée. Il a été placé en garde à vue (après dégrisement).



En état de récidive pour des faits similaires commis à Gaillon le 2 novembre 2019, l’homme s’est vu notifier une convocation par officier de police judiciaire devant le tribunal correctionnel d’Évreux. L’audience aura lieu le 2 décembre prochain.



Sans attendre le jugement, il devra s’acquitter d’une amende de 135€ pour avoir enfreint la mesure de confinement !