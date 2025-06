Eure. Une femme brûlée gravement dans un incendie qui a détruit six logements à Bosroumois

Dans le même temps, les soldats du feu ont déployé trois lances, dont une sur échelle aérienne pour maîtriser l’incendie qui avait embrasé entièrement les six logements. Ces derniers, représentant une surface totale de 450 m², ont été, malgré les moyens engagés, totalement ravagés par le feu.



À l’heure du bilan, les secours ont dénombré sept blessés : la femme de 30 ans en urgence absolue, cinq autres femmes de 68, 71, 73, 74 et 77 ans et un homme de 48 ans, tous en urgence relative. Hormis la première, les victimes n’ont pas été transportées à l’hôpital.