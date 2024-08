Eure. Un homme tué par un train : 600 voyageurs bloqués pendant 1h30 près d'Évreux

Un homme a été percuté mortellement par un TER, bondé de voyageurs en cette veille du long week-end de l'Ascension. La victime, dont l'âge et l'identité n'ont pu être déterminés dans un premier temps, est morte sur le coup.



La gendarmerie, appelée sur place, a procédé à des investigations de police technique et scientifique, de manière à déterminer dans quelles circonstances l'homme, dont l'identification est en cours, s'est retrouvé sur les voies.



La circulation des trains a repris peu avant minuit, indique ce matin le service départemental d'incendie et de secours (Sdis27) qui a mobilisé sur les lieux six sapeurs-pompiers.