Eure. Des palettes s’enflamment sur le site de Jouen Matériaux au Val d’Hazey

Il n’y a pas de blessé et aucune mesure de chômage technique n’est envisagée.



Vingt sapeurs-pompierd issus des centres de secours de Gaillon, les Andelys et Vernon étaient sur place au plus fort de l’intervention qui s’est terminée vers 21h15.



Une enquête destinée à déterminer l’origine du sinistre a été ouverte et confiée à la gendarmerie.