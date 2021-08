Eure : 3 hectares de blé sur pied détruits par le feu près d’Étrepagny

Un feu de récolte a mobilisé une trentaine de sapeurs-pompiers et quatre engins ce samedi 31 juillet à Chauvincourt-Provemont, une commune proche d’Étrepagny (Eure).



Pour une cause ignorée, l’incendie s’est déclaré un peu avant 19h30 dans un champ de blé sur pied, situé en bordure de la rue de Dangu. Trois des sept hectares de céréales sont partis en fumée, malgré les moyens déployés pour empêcher la propagation du sinistre qui a été circonscrit vers 21h30.



L’intervention a mobilisé des sapeurs-pompiers d’Étrepagny, de Gisors, Écos et des Andelys.