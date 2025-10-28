En état d’ivresse, il percute un bus Teor à Rouen : plus de 2 g d’alcool dans le sang

Une collision entre une camionnette et un bus Teor a mobilisé policiers et pompiers lundi dans la soirée à Rouen. Le conducteur du véhicule utilitaire, âgé de 52 ans, a été retrouvé aux urgences, fortement alcoolisé.