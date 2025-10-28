Connectez-vous S'inscrire

En état d’ivresse, il percute un bus Teor à Rouen : plus de 2 g d’alcool dans le sang


Une collision entre une camionnette et un bus Teor a mobilisé policiers et pompiers lundi dans la soirée à Rouen. Le conducteur du véhicule utilitaire, âgé de 52 ans, a été retrouvé aux urgences, fortement alcoolisé.



Mardi 28 Octobre 2025 - 13:16


L'accident est survenu devant le CHU de Rouen, près du rond-point Gambetta - Illustration Google Maps
L'accident est survenu devant le CHU de Rouen, près du rond-point Gambetta - Illustration Google Maps
Les policiers ont été appelés à intervenir devant les urgences du CHU de Rouen, où un accident venait de se produire entre un bus Teor du réseau Astuce et une camionnette. Sur place, les pompiers ont expliqué avoir entendu l’impact depuis leur caserne toute proche et s’être immédiatement rendus sur les lieux. À l'arrivée des forces de l'ordre, le conducteur de la camionnette avait déjà été escorté à pied vers les urgences par des sapeurs-pompiers.

Pas de blessé dans le bus

Le choc a endommagé la partie avant de la camionnette, tandis que le bus Teor, touché au niveau du passage de roues côté gauche, a pu regagner son dépôt sans attendre l'intervention de la police. Aucun passager du bus n’a été blessé.

Interrogé par les forces de l’ordre, le conducteur a reconnu avoir perdu le contrôle de son véhicule avant de percuter le terre-plein central puis le Teor. Examiné par les médecins, il n’est pas blessé. Un certificat de non-hospitalisation a été délivré aux policiers.

Emmené à l’hôtel de police, le quinquagénaire a été soumis à un dépistage d’alcoolémie. Résultat : 1,09 mg d’alcool par litre d’air expiré, soit plus de 2 grammes par litre de sang. Il a été placé en dégrisement et son permis de conduire a été immédiatement retenu.
 




Mots clés : accident, enquête, faits divers, police, pompiers, Rouen, Seine-Maritime



http://

A13 : deux poids lourds se percutent, l’un s’embrase à Incarville, dans l’Eure

28/10/2025

En état d’ivresse, il percute un bus Teor à Rouen : plus de 2 g d’alcool dans le sang

28/10/2025

Maromme/Rouen : course-poursuite avec une voiture volée, le fuyard percute un véhicule de police

28/10/2025

Yvelines. Il menace les policiers avec un couteau : un homme neutralisé et interpellé à Versailles

28/10/2025

La toiture de l’école primaire en feu à Saint-Aubin-Épinay, près de Rouen : cinq personnes évacuées, pas de blessé

27/10/2025

Quatre véhicules impliqués dans une collision sur la déviation d'Evreux, un homme en urgence absolue

27/10/2025

Rouen : interpellé après avoir conduit sous protoxyde d’azote et alcool

27/10/2025

Vol de téléphone à Rouen : géolocalisé, le suspect est repéré devant la gare et interpellé

27/10/2025

Yvelines. Une perturbatrice interpellée après avoir giflé un agent de sécurité à l’hôpital de Mantes-la-Jolie

27/10/2025

Escale forcée à La Corogne pour les Class40 de la Transat Café L’Or

26/10/2025

Collision sur la N154 dans l’Eure : trois blessés dont un en urgence absolue

26/10/2025

Transat Café l’Or. Deux chavirages de trimarans Ocean Fifty cette nuit

26/10/2025

Transat Café l’Or au Havre : départ avancé pour les Ocean Fifty, météo oblige

25/10/2025

Yvelines. Repéré par la vidéo-surveillance de sa victime, un jeune cambrioleur appréhendé à Aubergenville

25/10/2025

Catherine Chabaud attendue au Havre ce vendredi pour une séquence dédiée aux enjeux maritimes

24/10/2025

Yvelines. Trois cambrioleurs de 15 et 17 ans surpris par la police à l'intérieur d'une maison, à Epône

24/10/2025

La conductrice alcoolisée termine sur le toit après une course-poursuite et un refus d'obtempérer près de Rouen

24/10/2025

Escroqueries à la fausse qualité à Rouen : une octogénaire détroussée par une fausse policière

24/10/2025

Calvados. Quatre marins secourus au large de Ouistreham après une nuit de tempête

23/10/2025

Incendie et explosion de bouteilles de gaz à Envermeu : un homme de 72 ans blessé légèrement

23/10/2025
Suivre InfoNormandie sur WhatsApp
Afficher plus d'articles

Les brèves
10/10/2025

Accident entre une voiture et une moto sur la N138 aux Essarts : un blessé léger

09/10/2025

Le Havre : il conduit malgré un permis suspendu et grille un feu rouge

09/10/2025

Port-Jérôme-sur-Seine : ivre au guidon d'un cyclomoteur « trafiqué »

Plus de brèves
InfoNormandie
Agenda
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.
Les infos les + lues

Quatre véhicules impliqués dans une collision sur la déviation d'Evreux, un homme en urgence absolue

27/10/2025 -

Trafic SNCF interrompu après la mort d’une femme percutée par un train à Notre-Dame-de-Bondeville

21/10/2025 -

Collision sur la N154 dans l’Eure : trois blessés dont un en urgence absolue

26/10/2025 -

Vol de téléphone : piégés par la victime et la BAC lors d’un rendez-vous à Sotteville-lès-Rouen

22/10/2025 -

Incendie et explosion de bouteilles de gaz à Envermeu : un homme de 72 ans blessé légèrement

23/10/2025 -

Tempête Benjamin : la Seine-Maritime en alerte, vents violents et fortes vagues attendus ce jeudi

22/10/2025 -

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen