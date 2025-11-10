En Seine-Maritime, un ouvrier blessé par un foret à bois lors de travaux au Tilleul, près d'Etretat

[Actualisé] - Un ouvrier a été blessé ce lundi matin au Tilleul, près d’Étretat, après avoir reçu un coup de foret dans le mollet alors qu’il effectuait des travaux. L’intervention des secours, rendue complexe par la configuration du site, est toujours en cours.