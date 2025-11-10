En Seine-Maritime, un ouvrier blessé par un foret à bois lors de travaux au Tilleul, près d'Etretat

Le SMUR, Dragon 76 (hélicoptère de la sécurité civile) et les sapeurs-pompiers ont été engagés ce matin sur les lieux d'un accident du travail - Illustration Adobe Stock
Un homme de 43 ans a été sérieusement blessé ce lundi matin sur un chantier situé allée de Frefosse, sur la commune du Tilleul (Seine-Maritime). L’homme a été accidentellement touché au niveau du mollet, perforé par un foret à bois utilisé par un autre ouvrier qui réalisait des travaux à environ trois mètres de hauteur.
Dragon 76 mobilisé
Les secours, alertés aux alentours de 11 heure, ont rapidement engagé d’importants moyens, dont une équipe spécialisée en milieu périlleux et l’hélicoptère Dragon 76. La victime se trouvait sur un plancher instable dans un local technique d’un ancien corps de ferme, ce qui a nécessité une sécurisation préalable du site avant toute évacuation.
Médicalisé sur place par le SMUR, le blessé a été héliporté, en urgence relative, vers l’hôpital jacques-Monod de Montivilliers, près du Havre. Sur place, 14 sapeurs-pompiers ont été mobilisés avec cinq engins.
