En Seine-Maritime, mort d'un septuagénaire après une chute de la falaise d’Étretat


Un important dispositif de secours a été mobilisé, ce dimanche en fin d’après-midi, après qu’un homme a chuté du haut de la falaise d’Étretat, côté porte d’Aval.



Dimanche 2 Novembre 2025 - 18:14


Le corps a été remonté par l'hélicoptère de la sécurité civile - Illustration Adobe Stock
Le corps a été remonté par l'hélicoptère de la sécurité civile - Illustration Adobe Stock
Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime ont été appelés vers 17h ce dimanche pour un secours à personne en milieu aquatique. À leur arrivée sur les lieux, les secours ont confirmé qu’un homme s’était jeté du sommet de la falaise, au niveau du célèbre site touristique du cap de la porte d’Aval.

Le corps hélitreuillé par le Dragon 76

Le dispositif a mobilisé quatorze pompiers avec huit engins, ainsi que les équipes spécialisées en sauvetage aquatique, la gendarmerie et Dragon 76, l’hélicoptère de la sécurité civile.

 Peu avant 18h15, le corps sans vie de la victime, un homme âgé d’environ 70 ans, a été repêché par le sauveteur héliporté, puis déposé à proximité de la chapelle Notre-Dame-de-la-Garde, en haut des falaises. Le corps a été laissé à disposition des forces de l’ordre pour les constatations d’usage.




