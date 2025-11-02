En Seine-Maritime, mort d'un septuagénaire après une chute de la falaise d’Étretat

Le dispositif a mobilisé quatorze pompiers avec huit engins, ainsi que les équipes spécialisées en sauvetage aquatique, la gendarmerie et Dragon 76, l’hélicoptère de la sécurité civile.



Peu avant 18h15, le corps sans vie de la victime, un homme âgé d’environ 70 ans, a été repêché par le sauveteur héliporté, puis déposé à proximité de la chapelle Notre-Dame-de-la-Garde, en haut des falaises. Le corps a été laissé à disposition des forces de l’ordre pour les constatations d’usage.