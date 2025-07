En Normandie, onze communes, dont bientôt Dozulé, affichent leur nom en normand

Dozulé devient ainsi la onzième commune normande à adopter une signalétique bilingue. Depuis 2020, dix autres communes ont franchi le pas : Bois-Héroult (Seine-Maritime) et Épaignes (Eure) en 2020, Marchésieux (Manche) en 2021, Brionne (Eure), Thérouldeville et Vittefleur (Seine-Maritime) en 2022 ainsi que Les Pieux, Bricquebec (Manche), Le Breuil-en-Auge et Périers (Calvados) en 2023.



Avec Dozulé, la Région poursuit sa politique active de reconnaissance et de transmission de la culture linguistique normande, à travers un symbole fort : celui du nom des lieux, porteurs d’histoire et d’identité.