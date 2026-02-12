Elle avait blessé grièvement un enfant de 5 ans à Darnétal : la conductrice retrouvée et condamnée

Une conductrice de 33 ans a été reconnue coupable de blessures involontaires après avoir percuté un petit garçon de 5 ans sur un passage piéton à Darnétal, près de Rouen. Elle avait quitté les lieux sans porter assistance à la petite victime.



Les faits remontent au mercredi 14 janvier 2026, vers 8h25, rue Pierre-Lefebvre, à Darnétal, dans l’agglomération rouennaise. À hauteur du numéro 40, à proximité immédiate de l’école école Georges-Clemenceau, un véhicule léger percute un enfant de 5 ans qui traverse la chaussée sur un passage piéton, aux côtés de son grand-père.



Selon les premiers éléments, la petite victime se trouvait engagée sur le passage protégé lorsque la voiture l’a heurtée. L’automobiliste aurait continué sa route sans s’arrêter.

Enquête et appel à témoins appel à témoins afin de recueillir tout élément susceptible d’identifier l'automobiliste en cause.



--------------------

A lire aussi

Un enfant de 5 ans grièvement blessé à Darnétal : la police lance un appel à témoins

--------------------



Les minutieuses investigations menées par les services de police rouennais et ceux de la police municipale de Darnétal permettent finalement d’identifier une femme de 33 ans. Interpellée le 26 janvier, elle est placée en garde à vue puis entendue par les enquêteurs. Elle aurait affirmé lors de son audition ne pas s’être rendu compte qu’elle avait percuté l’enfant. La gravité des blessures de l’enfant conduit les autorités à ouvrir une enquête pour déterminer les circonstances exactes de l’accident. La Police nationale lance, à la mi-janvier, unafin de recueillir tout élément susceptible d’identifier l'automobiliste en cause.----------------------------------------Les minutieuses investigations menées par les services de police rouennais et ceux de la police municipale de Darnétal permettent finalement d’identifier une femme de 33 anselle est placée en garde à vue puis entendue par les enquêteurs. Elle aurait affirmé lors de son audition ne pas s’être rendu compte qu’elle avait percuté l’enfant.

Stage de sensiblisation à la sécurité routière



Le petit garçon est depuis sorti de l'hôpital et a repris le chemin de l'école, entouré de sa famille et de la communauté éducative, précise notre consoeur Isabelle Villy, d' Déférée devant le tribunal, la mise en cause a été reconnue coupable de blessures involontaires. Elle a été condamnée à effectuer un stage de sensibilisation à la sécurité routière et à verser des indemnisations à la victime.Le petit garçon est depuis sorti de l'hôpital et a repris le chemin de l'école, entouré de sa famille et de la communauté éducative, précise notre consoeur Isabelle Villy, d' Actu76





EN CE MOMENT | EN UNE | Repères | L'ESSENTIEL | YVELINES | INFO-ROUTE | Le journal des municipales 2026 | ENVIRONNEMENT | L'Info en continu | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | EURE | LOISIRS | En bref | Elections législatives 2024 | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | Notifications | Articles à écouter