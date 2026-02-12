Connectez-vous S'inscrire

Elle avait blessé grièvement un enfant de 5 ans à Darnétal : la conductrice retrouvée et condamnée


Une conductrice de 33 ans a été reconnue coupable de blessures involontaires après avoir percuté un petit garçon de 5 ans sur un passage piéton à Darnétal, près de Rouen. Elle avait quitté les lieux sans porter assistance à la petite victime.



Jeudi 12 Février 2026 - 12:22


Le petit garçon de 5 ans avait été fauché par l'automobiliste qui a pris la fuite, près de l'école Geogres Clemenceau - Illustration Google Maps
Le petit garçon de 5 ans avait été fauché par l'automobiliste qui a pris la fuite, près de l'école Geogres Clemenceau - Illustration Google Maps
Les faits remontent au mercredi 14 janvier 2026, vers 8h25, rue Pierre-Lefebvre, à Darnétal, dans l’agglomération rouennaise. À hauteur du numéro 40, à proximité immédiate de l’école école Georges-Clemenceau, un véhicule léger percute un enfant de 5 ans qui traverse la chaussée sur un passage piéton, aux côtés de son grand-père.

Selon les premiers éléments, la petite victime se trouvait engagée sur le passage protégé lorsque la voiture l’a heurtée. L’automobiliste aurait continué sa route sans s’arrêter.

Enquête et appel à témoins

La gravité des blessures de l’enfant conduit les autorités à ouvrir une enquête pour déterminer les circonstances exactes de l’accident. La Police nationale lance, à la mi-janvier, un appel à témoins afin de recueillir tout élément susceptible d’identifier l'automobiliste en cause.

--------------------
  A lire aussi   
Un enfant de 5 ans grièvement blessé à Darnétal : la police lance un appel à témoins
--------------------

Les minutieuses investigations menées par les services de police rouennais et ceux de la police municipale de Darnétal permettent finalement d’identifier une femme de 33 ans. Interpellée le 26 janvier, elle est placée en garde à vue puis entendue par les enquêteurs. Elle aurait affirmé lors de son audition ne pas s’être rendu compte qu’elle avait percuté l’enfant.

Stage de sensiblisation à la sécurité routière

Déférée devant le tribunal, la mise en cause a été reconnue coupable de blessures involontaires. Elle a été condamnée à effectuer un stage de sensibilisation à la sécurité routière et à verser des indemnisations à la victime.

Le petit garçon est depuis sorti de l'hôpital et a repris le chemin de l'école, entouré de sa famille et de la communauté éducative,  précise notre consoeur Isabelle Villy, d'Actu76





Mots clés : Darnétal, enquête, faits divers, police, Rouen, Seine-Maritime




EN CE MOMENT | EN UNE | Repères | L'ESSENTIEL | YVELINES | INFO-ROUTE | Le journal des municipales 2026 | ENVIRONNEMENT | L'Info en continu | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | EURE | LOISIRS | En bref | Elections législatives 2024 | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | Notifications | Articles à écouter

Plus de prévisions: oneweather.org
http://

Elle avait blessé grièvement un enfant de 5 ans à Darnétal : la conductrice retrouvée et condamnée

12/02/2026

Bolbec. Positif au cannabis, son permis est retenu et sa voiture part en fourrière

12/02/2026

Trois mineurs interpellés à Saint-Étienne-du-Rouvray dans une Clio volée

12/02/2026

A Rouen, une voiture percute un coffret de gaz et s'enflamme : l'automobiliste est décédé

11/02/2026

Le maire de Merey, dans l'Eure, renvoyé devant la justice dans une affaire de stupéfiants

11/02/2026

Seine-Maritime : sans permis et à plus de 100 km/h dans les rues de Canteleu, après un refus d'obtempérer

11/02/2026

Circulation très compliquée ce matin entre Rouen et l’A150 en raison d’un chantier

11/02/2026

Une habitation en proie aux flammes à Berville-en-Caux : cinq occupants relogés

10/02/2026

Mantes-la-Jolie : deux fuyards arrêtés après un refus d’obtempérer et un spectaculaire accident sur l’A13

10/02/2026

Yvelines : deux hommes surpris en plein cambriolage dans un pavillon à Maisons-Laffitte

10/02/2026

Montivilliers : un homme arrêté en pleine nuit avec du cuivre fraîchement dérobé

10/02/2026

Eure : la première pierre du futur centre de secours de Vexin-sur-Epte est posée

10/02/2026

Sotteville-lès-Rouen – Il revendait en ligne des jetons de lavage volés à Saint-Etienne-du-Rouvray

10/02/2026

Seine-Maritime : mort d’un motard ce matin après une sortie de route sur la rocade nord près du Havre

10/02/2026

Seine-Maritime : au volant d'une voiture en mauvais état et sous l'emprise de stupéfiants

09/02/2026

A Dieppe, dernière intervention technique sur le pont Jehan-Ango ce jeudi 12 février

09/02/2026

Bilan touristique 2025 : la Seine-Maritime, une destination qui tourne à plein régime toute l’année

09/02/2026

Le Havre : il circulait feux éteints avec un pneu crevé, le conducteur contrôlé positif à l’alcool et au cannabis

09/02/2026

Yvelines : un adolescent percute une voiture de police lors d'un rodéo moto à Maurecourt

09/02/2026

Refus d’obtempérer et conduite dangereuse à Grand-Couronne : un chauffard alcoolisé interpellé après une course-poursuite

09/02/2026
Afficher plus d'articles

Temoin-d-un-evenement_r30.html
.
Vous présentez une liste aux élections municipales des 15 et 22 mars 2026 dans votre commune ? Faites-le savoir aux lecteurs de infoNormandie.com. Contactez-nous à cette adresse mail : contact@infonormandie.com (Cliquer sur Municipales 2026)
.

Le journal des municipales 2026

La voiture fait des tonneaux près d'Évreux : éjecté, un ado de 15 ans en urgence absolue

08/02/2026 -

Yvelines : deux hommes surpris en plein cambriolage dans un pavillon à Maisons-Laffitte

10/02/2026 -

Yvelines : un adolescent percute une voiture de police lors d'un rodéo moto à Maurecourt

09/02/2026 -

A Rouen, une voiture percute un coffret de gaz et s'enflamme : l'automobiliste est décédé

11/02/2026 -

Seine-Maritime : mort d’un motard ce matin après une sortie de route sur la rocade nord près du Havre

10/02/2026 -
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen