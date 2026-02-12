Bolbec. Positif au cannabis, son permis est retenu et sa voiture part en fourrière

Un contrôle routier a conduit à l’interpellation d’un automobiliste, mercredi soir à Bolbec (Seine-Maritime). Positif au cannabis, le conducteur a vu son permis immédiatement retenu et son véhicule placé en fourrière.



Ce mercredi soir, vers 20h45, une patrouille du commissariat de Bolbec (Seine-Maritime) s'est intéressée à un véhicule circulantrue du Maréchal Foch, lavec des feux avant non conformes.



Au moment du contrôle, le conducteur, âgé de 29 ans, a présenté plusieurs signes laissant supposer qu'il était sous l'emprise de produits stupéfiants. Soumis à un dépistage salivaire, il s’est révélé positif au THC. Il a alors fait l'objet d'analyses toxicologiques de confirmation..

Test d’alcoolémie négatif. Les vérifications administratives ont établi que l’intéressé était titulaire d’un permis valide et que le véhicule était assuré. En revanche, le contrôle technique était expiré. Le permis de conduire a été retenu sur-le-champ et la voiture immobilisée avant d’être placée en fourrière.



Une procédure a été engagée à son encontre pour conduite après usage de stupéfiants ainsi que pour plusieurs infractions au Code de la route.





EN CE MOMENT | EN UNE | Repères | L'ESSENTIEL | YVELINES | INFO-ROUTE | Le journal des municipales 2026 | ENVIRONNEMENT | L'Info en continu | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | EURE | LOISIRS | En bref | Elections législatives 2024 | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | Notifications | Articles à écouter