Trois mineurs interpellés à Saint-Étienne-du-Rouvray dans une Clio volée


Ils ont été epérés dans un véhicule signalé volé en décembre dernier. Cette Renault Clio aurait été utilisée plusieurs fois lors de vols commis sur des parkings de supermarchés dans l'agglomération rouennaise. Trois adolescents âgés de 16 ans ont été placés en garde à vue ce mercredi soir.



Jeudi 12 Février 2026 - 11:28


Un équipage de la brigade anticriminalité (BAC) est intervenue en milieu de soirée, ce mercredi 11 février, à Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime) après le signalement d’un véhicule suspect en stationnement, rue des Magnolias. En arrivant discrètement sur place, les policiers ont constaté que cette Renault Clio était déclarée volée depuis décembre 2025.

Les premières investigations ont permis d'établir que la voiture aurait également été utilisée lors de plusieurs vols commis sur des parkings de supermarchés de l’agglomération rouennaise.

Placés en garde à vue pour recel de vol

À l’intérieur du véhicule, les policiers ont contrôlé trois adolescents âgés de 16 ans et domiciliés à Saint-Étienne-du-Rouvray et Sotteville-lès-Rouen. L’un d’eux était porteur d’un couteau ainsi que de la carte de démarrage correspondant à la Clio. Ils ont été interpellés et placés en garde à vue pour recel de vol en réunion.

La Renault Clio a été prise en charge par un dépanneur et placée en fourrière. Les investigations se poursuivent afin de déterminer l’implication précise des jeunes dans ces faits.
 





Mots clés : enquête, faits divers, police, Rouen, Saint-Etienne-du-Rouvray, Seine-Maritime




Trois mineurs interpellés à Saint-Étienne-du-Rouvray dans une Clio volée

