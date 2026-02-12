Trois mineurs interpellés à Saint-Étienne-du-Rouvray dans une Clio volée

À l’intérieur du véhicule, les policiers ont contrôlé trois adolescents âgés de 16 ans et domiciliés à Saint-Étienne-du-Rouvray et Sotteville-lès-Rouen. L’un d’eux était porteur d’un couteau ainsi que de la carte de démarrage correspondant à la Clio. Ils ont été interpellés et placés en garde à vue pour recel de vol en réunion.



La Renault Clio a été prise en charge par un dépanneur et placée en fourrière. Les investigations se poursuivent afin de déterminer l’implication précise des jeunes dans ces faits.

