A Rouen, une voiture percute un coffret de gaz et s'enflamme : l'automobiliste est décédé

Un spectaculaire et dramatique accident s'est produit cet après-midi rue de Lausanne à Rouen. Une voiture s'est enflammée après avoir percuté un coffret de gaz sous pression. Le corps sans vie d'une personne a été extrait du véhicule embrasé.



Trente-cinq sapeurs-pompiers répartis dans treize engins sont engagés rue de Lausanne à Rouen après qu’une voiture a percuté un coffret gaz, vers 16h50. À leur arrivée, le véhicule est entièrement embrasé tandis qu’une fuite de gaz enflammée se propage à proximité immédiate d’une maison. Le médecin du SMUR, appelé sur les lieux, a déclaré une personne décédée à l’intérieur du véhicule.

Des riverains évacués Un périmètre de sécurité a été établi et sept riverains ont été évacués le temps de l’intervention avant de pouvoir regagner leurs logements. Pour sécuriser la zone, les équipes de GRDF ont procédé à une coupure du réseau : 340 abonnés sont privés de gaz pour la soirée.



L'incendie est désormais éteint mais les secours restent sur place pour les opérations de sécurisation et de purge du réseau. Une enquête, confiée à la police nationale, devra déterminer les circonstances exactes du choc initial.







