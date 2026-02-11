Connectez-vous S'inscrire

A Rouen, une voiture percute un coffret de gaz et s'enflamme : l'automobiliste est décédé


Un spectaculaire et dramatique accident s'est produit cet après-midi rue de Lausanne à Rouen. Une voiture s'est enflammée après avoir percuté un coffret de gaz sous pression. Le corps sans vie d'une personne a été extrait du véhicule embrasé.



Mercredi 11 Février 2026 - 19:15


Un périmètre de sécurité a été mis en place et des riverains évacués le temps de l'intervention des secours - Illustration Adobe Stock
Un périmètre de sécurité a été mis en place et des riverains évacués le temps de l'intervention des secours - Illustration Adobe Stock
Trente-cinq sapeurs-pompiers répartis dans treize engins sont engagés rue de Lausanne à Rouen après qu’une voiture a percuté un coffret gaz, vers 16h50. À leur arrivée, le véhicule est entièrement embrasé tandis qu’une fuite de gaz enflammée se propage à proximité immédiate d’une maison. Le médecin du SMUR, appelé sur les lieux, a déclaré une personne décédée à l’intérieur du véhicule.

Des riverains évacués

Un périmètre de sécurité a été établi et sept riverains ont été évacués le temps de l’intervention avant de pouvoir regagner leurs logements. Pour sécuriser la zone, les équipes de GRDF ont procédé à une coupure du réseau : 340 abonnés sont privés de gaz pour la soirée.

L'incendie est désormais éteint mais les secours restent sur place pour les opérations de sécurisation et de purge du réseau. Une enquête, confiée à la police nationale, devra déterminer les circonstances exactes du choc initial.
 





Mots clés : accident, enquête, faits divers, police, pompiers, Rouen, Seine-Maritime




EN CE MOMENT | EN UNE | Repères | L'ESSENTIEL | YVELINES | INFO-ROUTE | Le journal des municipales 2026 | ENVIRONNEMENT | L'Info en continu | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | EURE | LOISIRS | En bref | Elections législatives 2024 | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | Notifications | Articles à écouter

Plus de prévisions: oneweather.org
http://

A Rouen, une voiture percute un coffret de gaz et s'enflamme : l'automobiliste est décédé

11/02/2026

Le maire de Merey, dans l'Eure, renvoyé devant la justice dans une affaire de stupéfiants

11/02/2026

Seine-Maritime : sans permis et à plus de 100 km/h dans les rues de Canteleu, après un refus d'obtempérer

11/02/2026

Circulation très compliquée ce matin entre Rouen et l’A150 en raison d’un chantier

11/02/2026

Une habitation en proie aux flammes à Berville-en-Caux : cinq occupants relogés

10/02/2026

Mantes-la-Jolie : deux fuyards arrêtés après un refus d’obtempérer et un spectaculaire accident sur l’A13

10/02/2026

Yvelines : deux hommes surpris en plein cambriolage dans un pavillon à Maisons-Laffitte

10/02/2026

Montivilliers : un homme arrêté en pleine nuit avec du cuivre fraîchement dérobé

10/02/2026

Eure : la première pierre du futur centre de secours de Vexin-sur-Epte est posée

10/02/2026

Sotteville-lès-Rouen – Il revendait en ligne des jetons de lavage volés à Saint-Etienne-du-Rouvray

10/02/2026

Seine-Maritime : mort d’un motard ce matin après une sortie de route sur la rocade nord près du Havre

10/02/2026

Seine-Maritime : au volant d'une voiture en mauvais état et sous l'emprise de stupéfiants

09/02/2026

A Dieppe, dernière intervention technique sur le pont Jehan-Ango ce jeudi 12 février

09/02/2026

Bilan touristique 2025 : la Seine-Maritime, une destination qui tourne à plein régime toute l’année

09/02/2026

Le Havre : il circulait feux éteints avec un pneu crevé, le conducteur contrôlé positif à l’alcool et au cannabis

09/02/2026

Yvelines : un adolescent percute une voiture de police lors d'un rodéo moto à Maurecourt

09/02/2026

Refus d’obtempérer et conduite dangereuse à Grand-Couronne : un chauffard alcoolisé interpellé après une course-poursuite

09/02/2026

Déville-lès-Rouen : deux hommes interpellés en flagrant délit de vol sur un chantier

09/02/2026

Travaux sur les RN1338 et RN28 : des fermetures programmées la nuit à Rouen

09/02/2026

Au Havre, la CRS 32 et les motards de la police apportent un peu de sourire aux enfants hospitalisés

08/02/2026
Afficher plus d'articles

Temoin-d-un-evenement_r30.html
.
Vous présentez une liste aux élections municipales des 15 et 22 mars 2026 dans votre commune ? Faites-le savoir aux lecteurs de infoNormandie.com. Contactez-nous à cette adresse mail : contact@infonormandie.com (Cliquer sur Municipales 2026)
.

Le journal des municipales 2026

La voiture fait des tonneaux près d'Évreux : éjecté, un ado de 15 ans en urgence absolue

08/02/2026 -

Yvelines : deux hommes surpris en plein cambriolage dans un pavillon à Maisons-Laffitte

10/02/2026 -

Yvelines : un adolescent percute une voiture de police lors d'un rodéo moto à Maurecourt

09/02/2026 -

Seine-Maritime : mort d’un motard ce matin après une sortie de route sur la rocade nord près du Havre

10/02/2026 -

Un automobiliste d’environ 80 ans décède après avoir percuté un arbre à Saint-Pierre-lès-Elbeuf

06/02/2026 -
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen