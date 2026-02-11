Circulation très compliquée ce matin entre Rouen et l’A150 en raison d’un chantier

La Direction Interdépartementale des Routes Nord-Ouest signale de fortes perturbations sur la RN1338 (Sud 3) et l’A150 dans le sens Rouen > Caen / Paris. La formation d’un bouchon conséquent résulte d’un chantier en cours nécessitant la neutralisation de la voie de droite, combiné à un flux de circulation plus élevé qu’à l’accoutumée.



Les difficultés se concentrent sur l’axe RN1338/A150, avec un trafic fortement ralenti actuellement. Il est demandé aux automobilistes d’éviter le secteur ou, lorsque cela est possible, de décaler leur horaire de déplacement.



Conseils de circulation

• privilégier un itinéraire alternatif

• différer son départ si possible

• adapter sa vitesse à l’approche de la zone de travaux



La durée des perturbations est estimée jusqu’à la mi-journée.