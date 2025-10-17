Elbeuf : deux personnes intoxiquées lors d’un début d’incendie dans un immeuble du centre-ville

À leur arrivée, les secours découvrent une épaisse fumée, causée par des aliments restés sur le feu dans un appartement situé au rez-de-chaussée. L’intervention a permis de maîtriser le départ d’incendie, mais six personnes ont été impliquées, dont deux légèrement intoxiquées par les fumées.

Ces deux victimes ont été prises en charge en état d’urgence relative et transportées à l’hôpital des Feugrais pour des examens.

Au total, 23 sapeurs-pompiers ont été mobilisés, avec six engins, épaulés par la police, GRDF et la Régie Elbeuvienne d’électricité. L’intervention s’est poursuivie pour assurer la ventilation des lieux et sécuriser l’immeuble.