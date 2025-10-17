Elbeuf : deux personnes intoxiquées lors d’un début d’incendie dans un immeuble du centre-ville

Les faits se sont produits peu après 15h, rue aux Bœufs à Elbeuf, au sein d’un immeuble collectif de deux étages plus combles. Les sapeurs-pompiers sont intervenus en nombre après le signalement d’un feu avec dégagement de fumée au premier étage.
Un plat oublié sur le feu à l’origine du sinistre
À leur arrivée, les secours découvrent une épaisse fumée, causée par des aliments restés sur le feu dans un appartement situé au rez-de-chaussée. L’intervention a permis de maîtriser le départ d’incendie, mais six personnes ont été impliquées, dont deux légèrement intoxiquées par les fumées.
Ces deux victimes ont été prises en charge en état d’urgence relative et transportées à l’hôpital des Feugrais pour des examens.
Au total, 23 sapeurs-pompiers ont été mobilisés, avec six engins, épaulés par la police, GRDF et la Régie Elbeuvienne d’électricité. L’intervention s’est poursuivie pour assurer la ventilation des lieux et sécuriser l’immeuble.
