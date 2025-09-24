Drogue : un adolescent de 16 ans interpellé deux fois en quelques heures à Saint-Etienne-du-Rouvray

Ce mardi matin vers 11h25, une patrouille de la BAC (brigade anti-criminalité) en surveillance rue de la Maurienne, à Saint-Étienne-du-Rouvray, dans l'agglomération rouennaise, a identifié deux individus dans un quartier répertorié comme point de deal. L’un d’eux, assis sur une chaise de camping derrière une haie, a immédiatement attiré l’attention des policiers : il s’agissait d’un jeune homme de 16 ans déjà interpellé la veille pour détention de stupéfiants.