Drogue : un adolescent de 16 ans interpellé deux fois en quelques heures à Saint-Etienne-du-Rouvray


Un adolescent âgé de 16 ans a été interpellé sur un point de deal connu de la métropole rouennaise, à Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime). Il était en possessiàon de plusieurs sachets de résine de cannabis.



Mercredi 24 Septembre 2025 - 11:59



Le jeune homme a été repéré sur un point de deal, rue de la Maurienne à Saint-Etienne-du-Rouvray, par une patrouille de la BAC - Illustration DGPN
Ce mardi matin vers 11h25, une patrouille de la BAC (brigade anti-criminalité) en surveillance rue de la Maurienne, à Saint-Étienne-du-Rouvray, dans l'agglomération rouennaise, a identifié deux individus dans un quartier répertorié comme point de deal. L’un d’eux, assis sur une chaise de camping derrière une haie, a immédiatement attiré l’attention des policiers : il s’agissait d’un jeune homme de 16 ans déjà interpellé la veille pour détention de stupéfiants.

Trois sachets de résine de cannabis saisis

En s'approchant, les fonctionnaires l'ont vu se débarrasser discrètement d’un sachet contenant de la résine de cannabis. Une fouille a permis la découverte de trois sachets au total, à proximité du suspect. Il a donc été de nouveau interpellé et placé en garde à vue. Les deux autres individus présents ont été laissés libres.





