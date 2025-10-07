Connectez-vous S'inscrire





Disparition de Khuslen, 3 ans, à Alençon : l'alerte enlèvement est levée mais l'enfant n'a pas été retrouvée


La fillette d’origine mongole aurait été enlevée par son père lundi soir.



Mardi 7 Octobre 2025 - 22:32



Disparition de Khuslen, 3 ans, à Alençon : l'alerte enlèvement est levée mais l'enfant n'a pas été retrouvée
L' alerte enlèvement, déclenchée ce mardi soir après la disparition inquiétante d’une petite fille de 3 ans à Alençon (Orne), a été levée ce mercredi matin sur décision du parquet de l'Orne, qui précise  que l'enfant n'a cependant pas été retrouvée. L’enlèvement, sur fond de séparation,  se serait produit vers 21h40, lundi 6 ocobre.

La victime, Khuslen, est une petite fille d’origine mongole, âgée de 3 ans, mesurant 95 cm, avec la peau mate, les cheveux noirs et les yeux noirs. Elle porte une mèche sur le front. Au moment de sa disparition, elle était habillée d’un ensemble gris, et tenait une tétine ainsi qu’un doudou Mickey.


Le suspect : son père

Le principal suspect est Enkhtaivan Enkhbold, 36 ans, également d’origine mongole. Il mesure 1,69 m, est de corpulence mince, a les cheveux bruns et les yeux noirs. Une grande tache rouge dans le cou et un tatouage tribal allant de la poitrine jusqu’à l’omoplate sont des signes distinctifs. Lors de l’enlèvement, il portait un pull vert et des baskets.

Il aurait pris la fuite à bord d’un véhicule Peugeot 308 blanc, immatriculé EY-361-LY.

Ne pas intervenir

Si vous localisez l’enfant ou le suspect, n’intervenez pas vous-même. Composez immédiatement le 197 ou écrivez à alerte-enlevement@interieur.gouv.fr

Plus d’informations sur le site officiel :
👉 alerte-enlevement.justice.gouv.fr




