Dieppe : un conducteur ivre refuse d’obtempérer et percute une bordure en béton

L’automobiliste détourne volontairement la tête lorsque les policiers se portent à sa hauteur, puis finit par heurter une bordure en béton en s’engageant vers l’avenue Jean-Jaurès.



Suite au choc, le véhicule est contraint de s’immobiliser au niveau d’un feu tricolore. Enfermé dans l’habitacle, l’individu refuse dans un premier temps d’ouvrir la portière puis consent finalement à s’exécuter, les forces de l’ordre menaçant de briser une vitre.