Connectez-vous S'inscrire

Dieppe : 200 salariés évacués chez Renault Alpine après le déclenchement de l'alarme incendie


Une alarme incendie s’est déclenchée ce samedi matin dans la chaufferie du site Renault Alpine à Dieppe, mobilisant les sapeurs-pompiers et provoquant l’évacuation de 200 employés. Un incident sans conséquence pour l'entreprise.



Samedi 22 Novembre 2025 - 09:17


Quelque deux-cents employés ont été évacués par précaution ce samedi matin - Illustration Google Maps
Quelque deux-cents employés ont été évacués par précaution ce samedi matin - Illustration Google Maps
Les sapeurs-pompiers ont été dépêchés  ce samedi matin chez Renault Alpine, à Dieppe, après le déclenchement peu avant 8h30 d’une alarme incendie dans la chaufferie du constructeur automobile. Selon les premières vérifications, de la vapeur serait à l’origine du signalement. Un technicien est présent sur place pour sécuriser les installations.

Une dizaine de sapeurs-pompiers, arrivés avec trois engins, ont procèdé aux reconnaissances tandis que le personnel a été évacué par précaution. Police et astreinte municipale ont également été mobilisées autour du site.

Pas d'impact sur l'entreprise

Aucun dégât ni blessé n’est signalé à ce stade. Lors de son dernier point vers 9 heures, le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76) indique que le déclenchement de l'alarme est lié à la vapeur. Quant aux 200 employés évacués, il ont pu réintégrer leurs postes de travail. Aucun blessé n'est à déplorer.

L'incident n'aura pas d'inmpact sur le fonctionnement de l'entreprise, précise encore le Sdis76.





Mots clés : Dieppe, enquête, faits divers, incendie, pompiers, Renault Alpine, Seine-Maritime




Suivre InfoNormandie sur WhatsApp
http://

Dieppe : 200 salariés évacués chez Renault Alpine après le déclenchement de l'alarme incendie

22/11/2025

Feu de chaumière à La Neuville-Chant-d’Oisel : trois personnes évacuées

21/11/2025

Influenza aviaire : un foyer détecté dans un élevage de canards en Seine-Maritime

21/11/2025

Vigilance jaune neige-verglas dans l’Eure et la Seine-Maritime : prudence renforcée sur les routes

21/11/2025

Véhicule dangereux, défaut de permis, OQTF... : le conducteur est placé en garde à vue à Bolbec

21/11/2025

Harfleur : alcoolisé, un jeune conducteur perd le contrôle de sa BMW ...et son permis de conduire probatoire

21/11/2025

Le pilote d'un scooter prend des risques pour échapper à un contrôle de police à Dieppe

21/11/2025

Accident sur la D137 dans l'Eure : une jeune femme héliportée en urgence absolue au CHU de Rouen

21/11/2025

Rouen : il heurte une voiture de police avec sa trottinette après un refus d'obtempérer

21/11/2025

Enlèvement d’un mineur placé : la mère et le beau-père condamnés à Rouen, l’adolescent rapatrié en France

20/11/2025

Deux nouveaux espaces France Services labellisés à Dieppe et Fécamp

20/11/2025

Un Havrais décroche plus de 44 000 € au Pasino du Havre, en Seine-Maritime

20/11/2025

Une jeune femme soupçonnée d’avoir extorqué plus de 65 000 € à un homme de 86 ans dans les Yvelines

20/11/2025

Incendie criminel du Moulin Rose à Belbeuf : un suspect mis en examen, le parquet fait appel du contrôle judiciaire

20/11/2025

A Fécamp, elle conduisait avec près de 2 g d'alcool dans le sang : dégrisement et rétention de permis

20/11/2025

Fécamp : une conductrice de trottinette dépistée avec plus de 2 g d'alcool dans le sang

20/11/2025

Yvelines. Observés depuis les étages d'une entreprise, des cambrioleurs arrêtés par la police à Houilles

20/11/2025

Yvelines : recherché pour évasion, il percute un fourgon de police après un refus d’obtempérer à Mantes-la-Jolie

20/11/2025

Scène ouverte au Silo à Verneuil d'Avre-et-d'Iton : Dead fat, One Karner et Los Bourdonos en live

19/11/2025

Dieppe : l'automobiliste pressé conduisait sans permis, sans assurance et était positif à l'alcool et aux stupéfiants

19/11/2025
Afficher plus d'articles

InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.
Agenda
Les infos les + lues

Yvelines. Géolocalisés par leur victime, les voleurs d'un téléphone interpellés au centre commercial de Sartrouville

19/11/2025 -

Homme retranché à Canteleu, près de Rouen : le forcené interpellé par le RAID

19/11/2025 -

Yvelines : il vole un bus et se retrouve coincé dans une impasse près de Mantes-la-Jolie

17/11/2025 -

Yvelines : recherché pour évasion, il percute un fourgon de police après un refus d’obtempérer à Mantes-la-Jolie

20/11/2025 -

Accident sur la D137 dans l'Eure : une jeune femme héliportée en urgence absolue au CHU de Rouen

21/11/2025 -

Accident sur l’A28 : un poids lourd et deux voitures impliqués, la circulation coupée vers Rouen

15/11/2025 -

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen