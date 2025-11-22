Dieppe : 200 salariés évacués chez Renault Alpine après le déclenchement de l'alarme incendie

Quelque deux-cents employés ont été évacués par précaution ce samedi matin - Illustration Google Maps
Les sapeurs-pompiers ont été dépêchés ce samedi matin chez Renault Alpine, à Dieppe, après le déclenchement peu avant 8h30 d’une alarme incendie dans la chaufferie du constructeur automobile. Selon les premières vérifications, de la vapeur serait à l’origine du signalement. Un technicien est présent sur place pour sécuriser les installations.
Une dizaine de sapeurs-pompiers, arrivés avec trois engins, ont procèdé aux reconnaissances tandis que le personnel a été évacué par précaution. Police et astreinte municipale ont également été mobilisées autour du site.
Pas d'impact sur l'entreprise
Aucun dégât ni blessé n’est signalé à ce stade. Lors de son dernier point vers 9 heures, le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76) indique que le déclenchement de l'alarme est lié à la vapeur. Quant aux 200 employés évacués, il ont pu réintégrer leurs postes de travail. Aucun blessé n'est à déplorer.
L'incident n'aura pas d'inmpact sur le fonctionnement de l'entreprise, précise encore le Sdis76.
