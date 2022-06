Deux jeunes molestés et dépouillés en allant acheter du shit sur les Hauts-de-Rouen

Quand les deux hommes, âgés de 18 et 17 ans et domiciliés sur la rive gauche de Rouen, arrivent sur place ils sont pris à partie par quatre inconnus qui leur demandent ce qu’ils viennent faire dans le quartier.



Les jeunes gens se réfugient dans un hall d’immeuble où ils sont molestés et dépouillés de leurs affaires personnelles par les quatre individus qui les ont suivis.



Prévenu des faits par les victimes, l’hôtel de police dépêche un équipage de la brigade spécialisée de terrain (BST). Les policiers sont rapidement sur les lieux, recueillent le signalement des agresseurs et se lancent à leur recherche.