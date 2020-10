Deux cambrioleurs surpris par les policiers dans une maison en construction près de Rouen

Des cambrioleurs ont été appréhendés par la police le 8 octobre, dans la soirée, à Bois-Guillaume (Seine-Maritime). Ils ont été placés en garde à vue pour tentative de vol par effraction.



Les faits. Un équipage de la brigade anticriminalité (BAC) a été appelée vers 22h30 à se rendre chemin de la Brétrèque où deux individus ont été repérés dans une maison en construction (et en cours de finition). Les policiers arrivent discrètement sur place et constatent de la lumière à l’intérieur du pavillon et que la porte d’entrée a été forcée avec un pied-de-biche.