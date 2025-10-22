Deux blessés légers après une explosion de mortier d’artifice à Rouen

Ce mardi soir, une déflagration de mortier d’artifice a semé l’émoi place du Lieutenant Aubert, dans le centre-ville de Rouen. Deux personnes ont été légèrement blessées par l’explosion.



Les victimes, dont l’âge et le sexe n’ont pas été précisés, ont été prises en charge par les sapeurs-pompiers avant d’être transportées au CHU de Rouen.



Une enquête en cours



Les circonstances exactes de l’explosion restent à établir. Une enquête a été confiée aux services de police pour déterminer l’origine du tir et les éventuelles responsabilités.



