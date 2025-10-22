Connectez-vous S'inscrire





Deux blessés légers après une explosion de mortier d’artifice à Rouen




Mercredi 22 Octobre 2025 - 08:43


Ce mardi soir, une déflagration de mortier d’artifice a semé l’émoi place du Lieutenant Aubert, dans le centre-ville de Rouen. Deux personnes ont été légèrement blessées par l’explosion.

Les victimes, dont l’âge et le sexe n’ont pas été précisés, ont été prises en charge par les sapeurs-pompiers avant d’être transportées au CHU de Rouen.

Une enquête en cours

Les circonstances exactes de l’explosion restent à établir. Une enquête a été confiée aux services de police pour déterminer l’origine du tir et les éventuelles responsabilités.

Artifices : ce que dit la loi
  • L’usage de mortiers d’artifice est strictement réglementé en France. Leur manipulation sans autorisation constitue un délit pouvant entraîner des poursuites pénales, notamment en cas de blessures




Mots clés : enquête, explosion, faits divers, mortier, police, Rouen, Seine-Maritime




L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen