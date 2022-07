Deux blessés graves lors d’un accident entre trois jet-skis au large de la plage de Fécamp

Un accident peu courant entre trois jet-skis s’est produit au large de la plage de Fécamp, en Seine-Maritime, ce mercredi peu avant 18 heures.



Dans le choc, qui a impliqué quatre personnes deux d’entre elles ont été blessées grièvement : il s’agit d’une femme de 18 ans et d’un homme de 21 ans.



Les deux victimes ont été prises en charge par les secours et médicalisées par des équipes du SMUR de Fécamp et du Havre. La jeune femme a été transportée vers le CHU de Rouen et l’homme sur l’hôpital Jacques-Monod, a Montivilliers.



Treize sapeurs-pompiers dont une équipe spécialisée en secours aquatique sont intervenus.