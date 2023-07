Deux blessés en urgence absolue dans un choc entre deux voitures près de Forges-les-Eaux

Deux voitures de tourisme sont entrées en collision ce mercredi vers 13h30 sur la route de Riberpré à Le-Thil-Riberpré, une commune située entre Forges-les-Eaux et Gaillefontaine (Seine-Maritime).



À leur arrivée, les secours ont dénombré deux victimes, dans un état grave, dont une était piégée dans son véhicule. Cette dernière a été désincarcérée par les sapeurs-pompiers. Les deux blessés sont une femme de 38 ans et un homme de 25 ans, qui ont été évacués, en urgence absolue, vers le centre hospitalier universitaire de Rouen. La femme a été transportée par la route, l'homme, pris en charge par une équipe médicale de Rouen, à bord de l'Hélismsur.



Le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76) a dépêché 16 sapeurs-pompiers avec six véhicules de secours routiers.



L'enquête de gendarmerie va devoir préciser les circonstances de l'accident.