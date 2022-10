Deux adolescents de 14 et 16 ans fauchés par une voiture sur le pont Corneille à Rouen

Deux adolescents de 14 et 16 ans ont été renversés par une voiture dont le conducteur aurait pris la fuite. L’accident a eu lieu ce samedi soir peu après 19 heures sur le pont Corneille à Rouen (Seine-Maritime).



Les deux piétons, blessés légèrement, ont été pris en charge par les sapeurs-pompiers. On ignore dans l'immédiat la nature des blessures et si leur état nécessite un transport à l'hôpital.



L’intervention a mobilisé 9 sapeurs-pompiers avec 3 engins.