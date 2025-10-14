Départ de feu dans une exploitation agricole à Bolleville, dans le pays de Caux : un ouvrier intoxiqué

Un incendie s’est déclaré ce mardi matin dans un bâtiment agricole de Bolleville, près d’Yvetot (Seine-Maritime). Dès leur arrivée, rue des Ecoles, les sapeurs-pompiers ont rapidement sécurisé les lieux et porté assistance aux occupants.



Le sinistre a touché un bâtiment de 100 m² à usage mixte, servant au stockage de fourrage et à l’hébergement d’animaux. Les secours ont constaté que le feu avait été maîtrisé avant leur intervention et le bétail avait déjà été évacué.