De fortes marées jusqu’à vendredi en Normandie : prudence sur le littoral

Le phénomène de grande marée accentue le marnage, c’est-à-dire l’amplitude entre la basse et la haute mer. Résultat : un brassage plus intense, une remontée plus rapide des eaux et des courants renforcés. Les CROSS (centres régionaux de sauvetage en mer) sont donc en vigilance renforcée.

Cette alerte concerne tous les usagers du littoral : pêcheurs à pied, promeneurs, baigneurs ou plaisanciers. L’été 2024 a laissé un triste bilan : 3 décès et 407 personnes isolées par la marée rien que sur cette portion du littoral.