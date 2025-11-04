 InfoNormandie – Actualités locales en continu
De fortes marées jusqu’à vendredi en Normandie : prudence sur le littoral


La mer monte vite, très vite. Jusqu’au vendredi 7 novembre, de forts coefficients de marée sont attendus sur la façade Manche mer du Nord. Le préfet maritime met en garde : la prudence est plus que jamais de mise.



Mardi 4 Novembre 2025 - 20:16


Photo : I.C.
Photo : I.C.
Les grandes marées attirent les curieux… mais peuvent piéger les imprudents. Avec des coefficients atteignant 106, les risques sont bien réels : montée rapide des eaux, courants puissants, risque d’isolement sur les bancs de sable ou les rochers. Et il suffit parfois de quelques minutes pour qu’un promeneur ou un pêcheur à pied se retrouve encerclé, insiste la préfecture maritime.


Des risques accrus d’isolement et de noyade

Le phénomène de grande marée accentue le marnage, c’est-à-dire l’amplitude entre la basse et la haute mer. Résultat : un brassage plus intense, une remontée plus rapide des eaux et des courants renforcés. Les CROSS (centres régionaux de sauvetage en mer) sont donc en vigilance renforcée.

Cette alerte concerne tous les usagers du littoral : pêcheurs à pied, promeneurs, baigneurs ou plaisanciers. L’été 2024 a laissé un triste bilan : 3 décès et 407 personnes isolées par la marée rien que sur cette portion du littoral.

🟧 À retenir : les bons réflexes en cas de grande marée

    • Consultez les horaires de marées avant toute sortie
    • Ne vous aventurez jamais seul
    • Repérez des points hauts accessibles à pied
    • Alertez le 196 en cas d’urgence (numéro du CROSS)




Mots clés : isolement, littoral. Normandie, marées, noyade, Seine-Maritime




